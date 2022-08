Pieve di Teco, l’omaggio dell’Expo al senatore Boscetto

Pieve di Teco. Non solo politico ma uomo di grande cultura. Amante delle tradizioni legate alle sua terra e all’enogastronomia. É grazie a lui che il vino Ormeasco è diventato un’eccellenza non solo il Liguria grazie alla fondazione nel 1998 della Confraternita dell’Ormeasco. Il ricordo del senatore Gabriele Boscetto, mancato nel giugno del 2021, è ancora vivo e presente soprattutto in Valle Arroscia dove, ieri pomeriggio si è svolto, presso la sala consiliare di Pieve di Teco, a margine dell’evento Expo Valle Arroscia, il secondo memorial in suo onore.

«Il mio ricordo è vivo- afferma Luigi Sappa che con Boscetto ha condiviso molti anni della sua vita politica in provincia di Imperia- e di ringraziamento alla città di Pieve d Teco, alla Camera di Commercio, a tutti gli organizzatori e i continuatori di questo convegno che è nato proprio sulla scia dell’idea di rivitalizzazione dei prodotti, più di vent’anni fa lanciata proprio e sostenuta per rivitalizzare l’entroterra dall’allora Presidente della provincia Boscetto. Io ricordo la sera in cui fu costituita la Confraternita dell’Ormeasco. Ero presente e dicevo a Gabriele: “Cosa ci faccio qui? Sono astemio, non mi intendo di vini eppure tu hai voluto che fossi qua”. Avevo la cappa rossa e il bicchiere in mano. É un aneddoto per dire che insieme alla cultura del buon bere Boscetto ha saputo elevare la grado di eccellenza anche tutto quello che ruota attorno al prodotto vino. Quindi le tradizioni, le storie, la civiltà di una volta di una volta coniugata a quella attuale quindi l’economia attuale di queste valli basata sull’alimentare, sull’enogastronomia in particolare. É questo il suo grande merito e quindi ricordarlo oggi è un atto dovuto e un piacere per me».

