Pisa-Genoa in diretta testuale. Blessin non cambia la formazione

Pisa. Formazione identica quella delle scorse giornate per Blessin in questo Pisa-Genoa, che chiude insieme ad altre sei partite la terza di serie B. Mattia Aramu, nuovo acquisto, partirà dalla panchina. Gianluca Signorini verrà ricordato in questa partita: i capitani delle due squadre scenderanno in campo indossando la maglia numero 6 con il suo nome sulle spalle. Il difensore indimenticato di entrambe le squaddre il 6 novembre di 20 anni fa morì a causa della sclerosi laterale amiotrofica.

Pisa: Nicolas, Calabresi, Beruatto, Rus, Canestrelli, Touré, Marin, Nagy, Sibilli, Ionita, Torregrossa.

Allenatore: Maran

A disposizione: Livieri, Dekic, Hermannsson, Jureskin, M. Tramoni, L. Tramoni, Morutan, De Vitis, Mastinu, Masucci, Cissé, Piccinini.

Genoa: Martinez, Hefti, Bani, Dragusin, Pajac, Portanova, Badelj, Frendrup, Gudmundsson, Coda, Ekuban.

Allenatore: Blessin

A disposizione: Semper, Vodisek, Vogliacco, Sabelli, Czyborra, Galdames, Masini, Ilsanker, Jagiello, Aramu, Yalcin, Yeboah.

Arbitro: Chiffi di Padova



