Rubato il registratore di cassa da un chiosco alla Morin, ritrovato ai giardini pubblici

Brutto risveglio per i lavoratori e i titolari del Chiosco delle Palme in Passeggiata Morin. Questa mattina quando gli spezzini si imbarcavano per il primo traghetto, diretto alla Palmaria, non hanno potuto fare a meno di notare una gazzella dei Carabinieri. I militari erano sul posto a seguito della segnalazione dell’effrazione subita dal locale. Tra i presenti anche un anziano che poco dopo si è allontanato per tornare indietro a distanza di qualche minuto per avvisare i militari che una parte del registratore di cassa era tra le siepi dei giardini pubblici. L’attività colpita è molto conosciuta in città perché la sua titolare si era distinta nella grande staffetta di solidarietà a favore del popolo ucraino. Seguiranno accertamenti per trovare gli autori del furto e ricostruire tutta la vicenda.

