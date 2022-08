Ruta: ammirata processione di San Giovanni con sette Crocifissi

A Ruta processione per la festa patronale di San Giovanni Martire. Dopo la celebrazione dei vespri nella chiesa di San Michele e, per la prima volta, la benedizione delle reliquie del Santo da parte del parroco don Davide Casanova e di dom Francesco Maria Beda Pepe, il via lungo le strade della frazione con l’arca del Santo accompagnata dalla Banda “Città di Camogli” e dalle Confraternite di Ruta, di San Lorenzo della Costa, della Santissima Trinità di Lavagna con i loro sette fotografatissimi Cristi lignei, il più importante dei quali pesa 180 chilogrammi, del Boschetto.

Presenti il sindaco Francesco Olivari; l’Arma dei Carabinieri; il comandante della polizia municipale Antonio Santacroce. Quest’anno lo stand gastronomico ha trovato una nuova sede: il giardino della chiesa. Suggestiva l’atmosfera per le vie Aurelia e Gaggini dove il traffico è stato fermato il tempo strettamente necessario per far passare la processione.

» leggi tutto su www.levantenews.it