Trapper dedica una canzone allo zio boss al 41bis: prefetto annulla il concerto

Imperia. E’ stato annullato dal questore di Imperia, Giuseppe Felice Peritore, il concerto del trapper neomelodico siciliano Vincenzo Pandetta, in arte Niko, che si sarebbe dovuto esibire al Moo-Kuna Festival, in programma al campo sportivo di Cipressa il 2-3 settembre prossimi.

A far scoppiare il caso era stata l’associazione “Libera”, che con un post sui social aveva chiesto di cancellare il concerto per una canzone del trapper dal titolo “Dedicata a te”, in cui Niko si rivolge allo zio, il boss catanese Salvatore Cappello, al 41bis dal 1993. E’ lo stesso Pandetta a comunicare la notizia con un post sui Instagram, pubblicando il provvedimento del questore e scrivendo “Tutto annullato” accompagnato da una emoticon che mostra una “faccina” triste.