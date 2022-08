A San Lorenzo al Mare incontro elettorale con il candidato di FdI Gianni Berrino

San Lorenzo al Mare. Venerdì 2 Settembre dalle 9 alle 12 in via Vignasse dal monumento ai caduti ci sarà il banchetto di Fdi al quale sarà presente anche l’assessore regionale Gianni Berrino, candidato al collegio uninominale 1 (ponente) per il Senato con Fratelli d’Italia.

La soddisfazione del presidente del circolo territoriale “Golfo delle Torri” Lorenza Bellini che dichiara: «Gianni è sempre stato molto presente sul territorio e ogni volta che viene a trovarci è il benvenuto e lo accogliamo con grande calore ed entusiasmo. Siamo felici della sua candidatura al Senato perché è una persona meritevole, che ha dimostrato quanto vale in questi anni da assessore regionale, lo abbiamo sempre sostenuto e ci rappresenta».

» leggi tutto su www.riviera24.it