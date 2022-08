Albenga. La prima ufficiale all’Annibale Riva è partita col botto. Non tanto per il risultato che, nonostante una prestazione positiva, vede gli uomini di Buttu sconfitti e in uscita dalla competizione, ma per una pirotecnica trovata dei tifosi ingauni.

Al momento della ripresa, con le squadre schierate, fischia l’arbitro Romeo. Ma non sarà l’unico suono in quel frangente perché, nell’immediato, ne susseguiranno altri di maggiore intensità.

» leggi tutto su www.ivg.it