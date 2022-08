Auto si ribalta in Autofiori, donna ferita

Sanremo. E’ di una donna ferita e di un’auto semidistrutta il bilancio dell’incidente autostradale all’alba di oggi sulla A10 Autofiori. Verso le 5.30, una vettura che viaggiava in direzione di Ventimiglia all’altezza del campo da golf matuziano, per cause da stabilire, si è ribaltata. Sembra che nessun altro mezzo sia stato coinvolto nel sinistro stradale.

Un’occupante del veicolo è rimasta ferita, non gravemente. E’ stata soccorsa dal 118 con gli equipaggi di automedica ed ambulanza, che dopo le prime cure d’emergenza sul posto l’hanno trasportata all’ospedale Borea per le cure del caso. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e gli operatori dell’Autostrada dei Fiori.

