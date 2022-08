Bandiere rosse e canti di lotta e Resistenza per l’ultimo saluto a Luciano Tamburini

Si terranno domani, martedì 30 agosto, alle 11, in Piazza della Resistenza al Ponte di Arcola, i funerali di Luciano Tamburini, storico militante del Pci e poi di Rifondazione comunista, scomparso il 21 agosto scorso. Ne danno informazione la Federazione provinciale spezzina di Rifondazione e il circolo Prc “Maggiani Rolla” di Arcola. “Porteranno il loro saluto i rappresentanti locali e provinciali di Rifondazione comunista e quanti vorranno ricordare la figura di Lucio, indimenticabile protagonista delle feste di partito e instancabile militante da quasi cinquant’anni – così dalla Federazione provinciale e dal circolo arcolano -. Per il suo ultimo viaggio verso il cimitero di Baccano dove sarà sepolto ci saranno le bandiere rosse e le canzoni di lotta e di Resistenza che amava tanto. Ciao compagno Lucio, non ti dimenticheremo!”.

