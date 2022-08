Calcio/ Sestri, presentata la campagna abbonamenti

L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica che torna la campagna abbonamenti per la Serie D 2022-23. Le tessere potranno essere sottoscritte a partire da domani, martedì 30 agosto, dalle 17 alle 19 presso la segreteria della società in via per Santa Vittoria 5 all’interno dello stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante.

I prezzi degli abbonamenti per assistere alle 19 partite casalinghe del Sestri Levante sono:

intero 150 euro

ridotto 115 euro (ragazzi sotto i 14 anni e pensionati 65 anni in su)

» leggi tutto su www.levantenews.it