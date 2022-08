Camion perde il carico in Via Valdilocchi, tragedia sfiorata

Momenti di paura in Via Valdilocchi, dietro la centrale Enel della Spezia. Per dinamiche in fase di accertamento, poco prima delle 19, un camion ha perso il carico, composto da grossi tubi e una struttura metallica. Nell’incidente non si registrano feriti ma alcuni residenti sono accorsi sul posto sentendo il boato provocato dalla caduta. Sul posto è arrivata anche la Polizia locale. La strada non è lontana da una zona molto popolata e da diverse realtà industriali. La via dunque è molto trafficata da famiglie, lavoratori, runner, persone che si spostano anche in bicicletta e solo per una pura casualità nessuno è rimasto coinvolto nell’incidente che poteva avere conseguenze gravissime. Le problematiche legate alla viabilità di quel tratto sono state spesso sollevate dai residenti e dal comitato Piano di Pitelli.

