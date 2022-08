Caro energia, Pasa (Cgil): “Italiana Coke ne produce ‘in eccesso’. Perché nessun candidato propone di riutilizzarla?”

Cairo Montenotte. La risposta alla crisi energetica? L’energia “in eccesso” prodotta normalmente da alcune aziende, anche qui nel savonese. E’ la proposta che arriva dal segretario generale della Cgil di Savona Andrea Pasa per far fronte, almeno in parte, al caro energia con cui dovranno fare i conti anche le aziende e particolarmente le fabbriche e gli stabilimenti produttivi.

Secondo il segretario provinciale della Camera del Lavoro, ad oggi “non si segnalano rallentamenti nella produzione dell’industria savonese” anche se c’è “preoccupazione perché i costi potrebbero diventare talmente alti che ad un certo punto potrebbe essere più conveniente rallentare le produzioni anziché produrre”.

