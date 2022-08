Chiavari: servizio trasporto scolastico, iscrizioni aperte

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Sono aperte da oggi le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico, con mezzi di AMT, destinato agli alunni della scuola secondaria di I e II grado – fino ai 16 anni di età – anagraficamente residenti a Chiavari e frequentanti gli istituti presenti sul territorio del comune.

C’è tempo fino al 23 settembre per presentare la domanda per ottenere la tessera a tariffa agevolata, valida esclusivamente per il percorso casa-scuola e ritorno, nei giorni effettivi di lezione e secondo il calendario scolastico approvato dalla giunta regionale con delibera n. 531 del 08/06/2022.

I genitori/tutori/affidatari potranno compilare online la domanda d’iscrizione per il/i minore/i collegandosi al sito del Comune di Chiavari al seguente link https://www.comune.chiavari.ge.it/it/news/trasporto-scolastico-a-s-2022-2023-per-le-scuole-secondarie.

» leggi tutto su www.levantenews.it