Coldiretti: “Tsunami sui prezzi del cibo: rincari dal gas ai barattoli, previsto un autunno caldo”

Dal gas ai barattoli, dal gasolio alle etichette: è in arrivo in tutta Italia un vero e proprio tsunami sui prezzi del cibo, con un autunno caldissimo sul fronte economico. La stessa Confederazione Nazionale Coldiretti, facendo riferimento agli spaventosi rincari delle bollette che colpiscono imprese e famiglie, lancia l’allarme: le previsioni parlano di una produzione agricola e alimentare nostrane che assorbiranno oltre l’11% dei consumi energetici industriali totali.

“Nel nostro sistema agricolo – spiegano Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale – i consumi diretti di energia includono i combustibili per macchine, serre e trasporti, mentre i consumi indiretti sono quelli che derivano dall’utilizzo fitosanitari, fertilizzanti e impiego di materiali come la plastica. In agricoltura si registrano rincari dei costi che vanno dal +170% dei concimi al +90% dei mangimi, dal +129% per il gasolio al +300% delle bollette per pompare l’acqua per l’irrigazione dei raccolti. L’aumento dei costi colpisce duramente l’intera filiera agroalimentare, a partire dalle campagne, dove il 13% delle aziende agricole (più di su 10) è in una situazione tanto critica da portare alla cessazione dell’attività e il 34% (oltre 1/3 del totale), secondo il Crea, a causa dei rincari si trova comunque costretto a lavorare in una condizione di reddito negativo”.

