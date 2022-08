Albisola Superiore. Concerti, letture e mercatini e non solo: ecco gli eventi della settimana in programma ad Albisola Superiore.

Fino a venerdì 9 settembre, Museo della Ceramica Manlio Trucco (corso Ferrari 193) – le opere del Premio Nazionale Albisola 1954 per la ceramica. La mostra ripercorre un capitolo importante della storia di Albisola, facendo riferimento all’importante Premio Nazionale, al quale parteciparono numerosi artisti di chiara fama e mette in esposizione importanti opere in ceramica.

