Confcommercio Sanremo dedica la sala della presidenza all’indimenticato Romeo Giacon

Sanremo. E’ stata intitolata alla memoria di Romeo Giacon la sala della presidenza della sede di Confcommercio Sanremo. La cerimonia di consegna della targa intestata all’imprenditore della moda, scomparso il 15 aprile del 2020 all’età di 70 anni, si è tenuta questa mattina nella sala Roof 1 del Teatro Ariston, alla presenza dell’attuale presidente cittadino Andrea Di Baldassarre, del presidente provinciale Enrico Lupi, del sindaco Alberto Biancheri, del patron del teatro Ariston Walter Vacchino, della figlia di Giacon, Anna e delle massime autorità civili e militari.

Titolare dello storico negozio Annamode di via Matteotti, ex assessore alle Attività Produttive della giunta Borea, Giacon è stato presidente cittadino di Confcommercio per 18 anni e fondatore della rete di imprese Sanremo On.

