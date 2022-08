Genova. Mancato rinnovo del contratto, scaduto da quasi 7 anni. Per questo i lavoratori della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza insieme alle sigle sindacali – UilTucs, Filcams Cgil e Fisascat Cisl – questa mattina sono scesi in piazza per manifestare.

Nella giornata di oggi, in cui è stato proclamato lo sciopero nazionale, si è tenuto un corteo per le vie del centro con partenza da piazza De Ferrari e arrivo in largo Lanfranco, sotto alla Prefettura.

» leggi tutto su www.genova24.it