Coppa Italia, Finale eliminato ma Ferraro è soddisfatto: “La strada è quella giusta”

Finale Ligure. All’esordio contro l’Arenzano i giallorossiblù avevano vinto e convinto, stupendo per certi aspetti con tanti nuovi giovani in campo. Ieri c’è stata la seconda gara, quella decisiva contro la Cairese chiamata per forza a fare risultato. Sotto di due reti, i finalesi riescono a pareggiare nonostante si trovino in inferiorità numerica per l’espulsione di Elvis Metalla.

Poi sono arrivate altre due marcature valbormidesi che hanno definitivamente chiuso i giochi sul 4-2, ma per il Finale è stata un’esperienza decisamente positiva.

