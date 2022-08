Coppa Italia, il Soccer Borghetto vince un infuocato derby con il Ceriale. Le impressioni dei due tecnici

Ceriale. In un derby la percezione d’agonismo è ancora più alta del previsto, questo è chiaro sia tra i massimi campionati sia in quelli minori. C’è quello che pesa di più in classifica e quello che lo fa meno, ma il valore emotivo rimane sempre invariato.

Nel savonese ce ne sono di diversi, tra i quali ne è aggiunto uno in questi ultimi anni: Ceriale-Soccer Borghetto, una rivalità sportiva che fa nascere una sfida avvincente sul terreno di gioco. A spuntarla è stato il Soccer con la rete di Alessio Autieri, che ha trovato il suo primo centro stagionale.

