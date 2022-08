Genova. Genoa appaiato all’Ascoli in testa alla classifica di serie B dopo tre giornate. Sette punti maturati contro tre squadre che saranno protagoniste del campionato.

Contro il Pisa, che se l’è giocata a viso aperto e ha combattuto fino alla fine, si è visto come fuori casa probabilmente sarà un po’ più facile per i rossoblù sfruttare gli spazi, mentre nelle partite casalinghe sarà invece più complicato per l’atteggiamento più coperto degli avversari.

