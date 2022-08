Giornata conclusiva per Corazon Festival, gran finale nel segno dei Queen

Domani, martedì 30 agosto, giornata conclusiva per Corazon Festival 2022. Primo appuntamento, alle 15.00 al Circolo Fantoni, il workshop ‘Storytelling sul web’, laboratorio di scrittura creativa per il web, in cui sarà possibile produrre testi e storie a partire da giochi e spunti di gruppo. Docente Sara Boero, autrice, docente di scrittura creativa, podcaster e co-fondatrice di The MacGuffin.

Poi, alle 19, sempre al Circolo Fantoni, ecco ‘Grivitt: miti antichi in un mondo nuovo’. È possibile fare divulgazione e parlare di argomenti spesso etichettati come pesanti nel velocissimo mondo del Web 3.0? Assieme allo YouTuber Vittorio ‘Grivitt’ Grimaldi, si cercherà di rispondere a questa domanda illustrando, tramite esempi tratti dall’esperienza personale, metodologie, pregi, difetti, potenzialità e limiti di questo modo di fare divulgazione per una materia, come la mitologia, che attraverso social e nuove tecnologie sta conoscendo un vero e proprio rinascimento.

Quindi alle 21.30 in Piazza Brin chiusura con i Live Queen (foto), una delle migliori tribute band internazionali dedicata al leggendario gruppo inglese. Ogni spettacolo, ricco di teatralità e passione, ripercorre la carriera dei Queen dai primi successi, rievocando le grandi performance dal vivo di Freddie Mercury e colleghi e colorando lo spettacolo con un’irruente coreografia e frequenti cambi di abiti. Con la voce e la padronanza del palco del frontman e impersonator Giuseppe Ravazzolo accompagnato dai migliori musicisti turnisti Italian , i Live Queen sono protagonisti di numerosi concerti in Italia e in Europa.

“Tutti gli eventi sono gratuiti – ricordano dall’organizzazione – grazie a Coop Liguria, Lavazza, Nims, Baldassini Dolciaria e Spidy Spezia che hanno sostenuto la manifestazione. I proventi degli stand gastronomici saranno devoluti al reparto oncologia del Sant’Andrea”.

