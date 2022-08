Il “calvario” al pronto soccorso, il caso Santa Corona e le reazioni sulla sanità savonese

Pietra Ligure. IVG.it lo ha documentato nel corso di questa estate, che hanno confermato le preoccupazioni sul boom di accessi al pronto soccorso dell’ospedale di Pietra Ligure, punto di riferimento di un vasto comprensorio che nei mesi estivi vede un bacino di utenza triplicato.

Non sono mancate segnalazioni rispetto a forti disagi rispetto ai tempi di attesa, il caos in corsia con le barelle, un afflusso ingestibile nonostante gli sforzi del personale medico e sanitario del reparto pietrese, sottoposto ad una dura mole di lavoro. La conferma arriva dai dati e dagli interventi sanitari, sia rispetto a Savona quanto nella considerazione, sempre al centro della querelle politica sulla sanità savonese, della mancata riapertura del pronto soccorso di Albenga che avrebbe alleggerito l’afflusso in massa al nosocomio pietrese, evitando criticità che hanno riguardato numerosi pazienti.

