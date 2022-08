Il Parco della Maggiolina riapre al pubblico, sospiro di sollievo per cittadini e gestori

Il Parco della Maggiolina riapre al pubblico. La conferma arriva dal provvedimento dirigenziale del Comune della Spezia. Terminate le operazioni di sanificazione, riempimento buche e rimozione dei rami abbattuti a causa dell’ondata di maltempo che ha travolto tutta la provincia, il Parco XXV Aprile riapre dopo 22 giorni. La chiusura come è noto era scattata per la presenza di un branco di cinghiali nell’area.

Gli ungulati nel parco hanno richiamato decine di attivisti che hanno vegliato sugli animali fino al termine delle operazioni di trasferimento, avvenute nella giornata di venerdì. Un sospiro di sollievo, dunque, per i cittadini e per i gestori del Parco XXV Aprile che si sono messi sin da subito al lavoro per disinfettare ogni angolo della propria attività, come testimoniato anche dai loro canali social. I gestori sono quelli che per l’affaire dei cinghiali alla Maggiolina hanno pagato un prezzo altissimo: uno stop forzato che gli ha impedito di lavorare per settimane.

