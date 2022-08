A Moconesi, in località Cornia, Via Sottanego, alle 18.30 un anziano si è recato ad una sorgente per attingere acqua fresca ed è caduto. Sul posto la Croce Rossa di Cicagna, ma anche i vigili del fuoco di Chiavari per recuperare l’uomo, politraumatizzato e in codice giallo. Se fosse necessario è pronto a decollare anche l’elicottero Drago per velocizzare l’eventuale ricovero in ospedale se ciò fosse richiesto.

» leggi tutto su www.levantenews.it