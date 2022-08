Pallacanestro Vado, Abdramane Siby fa il grande salto: giocherà nel Mega Belgrado

Vado Ligure. L’Azimut Pallacanestro Vado annuncia di aver completato nella giornata di oggi, lunedì 29 agosto, il trasferimento definitivo del suo tesserato Abdramane Siby alla società Basketball KK Mega di Belgrado.

KK Mega è una eccellenza tra gli “incubatori” di talenti in grado di formare un numero altissimo di giovani giocatori per poi trasferirli nei migliori club Europei finanche ai draft Nba. Partecipa con gli under 19 alla Lega Adriatica

e alla Eurolega giovanile. È un club ambito per molte giovani promesse del continente.

» leggi tutto su www.ivg.it