Poste, ecco la turnazione per il pagamento delle pensioni di settembre

Dal 1° settembre gli uffici postali spezzini tornano ad essere disponibili secondo i consueti orari di apertura per il ritiro della pensione. Le pensioni, anche questo mese, saranno accreditate regolarmente per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare in contanti dai 41 ATM Postamat disponibili sul territorio provinciale, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Al fine di evitare assembramenti, tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno dei 77 uffici postali della provincia spezzina, rispettando preferibilmente la seguente turnazione alfabetica:

