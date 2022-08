Rapinatore tenta la fuga in Francia dopo aver aggredito a morsi moglie e figlio: arrestato a Ventimiglia

Ventimiglia. Si è conclusa a Ventimiglia, per opera degli agenti della polizia di frontiera, la fuga all’estero di un ventinovenne italiano, C.S., nato a Novara e residente in provincia di Varese. Il giovane, che doveva scontare una pena di 6 anni e 2 mesi quali cumulo pene per rapina aggravata e furto aggravato, era stato ammesso alla misura in via provvisoria dell’affidamento terapeutico presso una comunità lombarda ma, dopo poco tempo, il giovane aveva dato prova della sua pericolosità sociale tanto è vero che, durante la visita della compagna e del figlioletto presso la suddetta struttura, al termine di una discussione tra la coppia, C.S. si era scagliato contro la donna e dopo averla fatta cadere rovinosamente a terra, l’aveva afferrata violentemente gettandola sul divano dove la schiaffeggiava e la mordeva su una guancia.

Il figlioletto, che terrorizzato chiedeva aiuto, veniva a sua volta bloccato sul medesimo divano e morsicato sul collo. Solo l’intervento di un operatore della struttura impediva ulteriori gravi atti da parte dell’uomo. Accertata quindi la pericolosità del soggetto, che aveva dato ampia prova di temperamento violento e inaudita aggressività, la misura dell’affidamento presso la comunità veniva immediatamente sospesa dall’Ufficio di Sorveglianza di Varese che ne disponeva l’immediato trasferimento in carcere.

» leggi tutto su www.riviera24.it