Recco: riapre la Biblioteca civica con un orario ampliato

Dallo staff di Carlo Gandolfo sindaco di Recco

Dopo la consueta pausa estiva, oggi riapre la Biblioteca Civica “Ippolito d’Aste” e lo fa con un orario ampliato.

“Il servizio è molto apprezzato dalla cittadinanza – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – abbiamo deciso, anche in vista della ripartenza di scuole e università, di garantire un’apertura più ampia. Ringrazio tutti coloro che hanno permesso questa estensione di orario ed in particolare l’assessore alla cultura Enrico Zanini per l’attenzione con cui ha sempre seguito la nostra Biblioteca comunale.”

