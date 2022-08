Recreate, il bando di Fondazione Carige e Comune di Genova contro lo spreco alimentare

Genova. “RECREATE: per azioni volte alla promozione del RECupero, della distRibuzione e dell’Educazione AlimenTarE”: è l’oggetto del bando emesso da Fondazione Carige, in collaborazione con il Comune di Genova, per il contrasto agli sprechi alimentari ed il sostegno alle persone e famiglie in difficoltà economica e sociale, con particolare attenzione a chi presenta problemi di mobilità.

Il bando, prorogato fino al prossimo 15 settembre, intende potenziare l’azione sinergica e coordinata tra realtà no profit ed enti pubblici, fornendo risposte concrete ed efficaci alle numerose richieste di aiuto di cittadini singoli e/o famiglie, con difficoltà legate a specifiche condizioni di vita (disabili, anziani, persone con problemi di salute e svantaggiate etc.).

