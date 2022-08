Savona. Sono in corso le ricerche per trovare Amelia, diciottenne di cui, dal pomeriggio di ieri, non si hanno più notizie. Impegnate tutte le forze di polizia che, da quando è scattato l’allarme e per tutta la notte, hanno cercato la ragazza.

La giovane, alta, capelli lunghi biondi, indossa pantaloni e maglia bianca con una borsa marrone. E’ senza documenti, cellulare e soldi.

» leggi tutto su www.ivg.it