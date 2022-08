Sampdoria, indizi su Winks anche sul sito ufficiale

Genova. Come già anticipato nell’ultimo nostro articolo, è arrivata anche da parte della Sampdoria la chiara indicazione del prossimo tesseramento di Harry Winks , con un video sul sito ufficiale, che mixa monumenti e giocatori inglesi, ad altri genovesi, con tanto di chiusura in tinta blucerchiata, con un numero bel n° 20.

Da quanto visto in tv, sembra che l’ex Tottenham sia un play che non butta mai via la palla, per cui dovrebbe poter dialogare perfettamente con i vari Djuričić, Sabiri e Villar. Insomma, non aspettatevi un Juan Sebastián Verón, perché sembrerebbe più un Sergio Volpi (avercene in questa rosa), capace di chiudere in fase difensiva e rilanciare l’azione, partendo comunque distante dalla porta avversaria.

