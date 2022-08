Sampdoria, possesso sterile e polveri bagnate. Marco Giampaolo: “Immaturi, leggeri e presuntuosi”

Sampdoria: 55% di possesso palla, sei conclusioni nello specchio, 17 in totale. Salernitana: 45% di possesso della sfera, nove conclusioni in totale di cui 6 che hanno impegnato Audero.

Questi numeri parlano di una partita equilibrata, quasi a descrivere un 4 a 0 ingeneroso. La partita, invece, ha raccontato di una Salernitana pimpante, grintosa ed efficace contro una Samp spenta, passiva e inconcludente. Ed ecco che i dati apparentemente positivi assumono le sembianze dei campanelli d’allarme. Numero uno: la squadra di Giampaolo non ha saputo che fare con la palla tra i piedi, oltre al fatto che con due goal di vantaggio dopo quindici minuti i campani hanno lasciato volentieri il possesso agli avversari. Numero due: la Salernitana era tutt’altro che un monolite in difesa; nonostante ciò, la Samp ha fallito in miseramente tutte le occasioni che le sono capitate. Zero goal in tre partite è, questo sì, un dato da prendere così com’è.

