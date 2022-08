Spezia trentunesima fra le province più sportive, bene il calcio ma l’attività paralimpica è da ultimo posto

Trento, Bolzano e Trieste, sono queste le province più ‘sportive’ d’Italia secondo il Sole 24 ore che questa mattina ha presentato i dati elaborati da Pts sui territori a maggior vocazione sportiva in base alle classifiche calcolate su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie: Struttura sportiva, Sport di squadra, Sport individuali e Sport & società. Un indice – giunto alla 16esima edizione – nel quale La Spezia si colloca al 31esimo posto con 472.62 punti, migliorando la prestazione rispetto agli ultimi due anni che l’avevano vista 33esima e 34esima e che, in questa occasione, la pongono dietro a Genova (sedicesima) ma davanti a Savona (quarantunesima) e Imperia (sessantaduesima).

Il miglior piazzamento è senza dubbio quello per il “Calcio professionisti” nella categoria degli sport di squadra, che ci vede al terzo posto dietro a Milano e Cremona, quest’ultima fresca di promozione in Serie A, mentre Genova si attesta al sesto posto, complice anche la retrocessione del Genoa e l’annata non entusiasmante della Sampdoria. Alla voce struttura sportiva la nostra provincia ottiene invece il sesto posto per gli Atleti tesserati Coni – dietro a Trieste, Cagliari, Rimini, Treviso e Vicenza – mentre si piazza diciottesima per Dsa (disciplina sportiva associata) e ventesima per Tecnici e ufficiali di gara mentre il Tasso di praticabilità sportiva porta solo un 68esimo posto. Tornando agli sport di squadra il nostro territorio è solo 97esimo per il calcio dilettanti, ma risale con rugby (46), basket (37), volley (29) e altri sport come hockey, pallamano, pallanuoto, che la pongono al 14esimo posto.

Le società dilettanti pesano 630.35 punti pari al 31esimo posto mentre nella categoria squadre e territorio si scende al 72esimo. Negli sport individuali le notizie migliori arrivano da nuoto e sport acquatici (canoa, vela, canottaggio, sci nautico) che valgono rispettivamente il decimo e quattordicesimo posto nazionale. Bene anche atletica (37) e tennis (40) mentre si scende in graduatoria con sport outdoor (55), ciclismo (64) e soprattutto motori (98). Luci e ombre infine nella categoria “Sport e società” in cui la classifica migliore è quella dedicata a sport e turismo-natura dove La Spezia è 19esima. Scende al 26esimo posto in media per lo sport, al 28esimo per sport e storia – cultura e al 35esimo per imprese e fiere dello sport, scivolando poi al 69esimo per sport e bambini e al 70 esimo per formazione per lo sport. Ultimo posto in Italia con zero punti, infine, per quanto riguarda lo sport paralimpico, classifica dominata da Varese, Verona e Macerata e nella quale la Liguria può confortarsi con l’ottavo posto di Genova.

