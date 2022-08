Svelata la terza maglia dello Spezia, debutterà mercoledì contro la Juventus

È stata svelata nel pomeriggio a bordo del battello partito dal Molo Italia con destinazione Monterosso la terza maglia dello Spezia Calcio realizzata in collaborazione con il Parco Cinque Terre, che farà subito il suo debutto mercoledì sera allo Stadium di Torino dove gli aquilotti affronteranno la Juventus. Una vetrina prestigiosa per l’inedita e coloratissima casacca pensata all’interno della partnership fra il club e l’ente parco siglata durante la navigazione. Il debutto avrà anche un risvolto concreto e importante perché al termine della gara le maglie utilizzate saranno messe all’asta su CharityStars e il ricavato sarà utilizzato per rendere agibile il sentiero che dal Colle del Telegrafo porta al Santuario di Montenero che diventerà porta delle Cinque Terre.

