Toti: “Se Meloni ha più voti e non diventa premier è colpo di Stato”. Ed è scontro con Calenda

Genova. “Se Meloni prendesse più voti e non fosse presidente del Consiglio saremmo in un colpo di Stato“. La frase è di Giovanni Toti, leader di Italia al Centro ed esponente di Noi moderati, intervenuto ieri in diretta a In mezz’ora in più su Rai3. Intervento che si inserisce nel dibattito costante sulla premiership all’indomani del voto e che suscita la reazione di Carlo Calenda, passato da potenziale alleato ad avversario politico del governatore ligure.

Il leader di Azione ha postato su Twitter un lancio d’agenzia con la dichiarazione di Toti e il commento ironico: “I ‘moderati di centro’”. Ne è scaturito un botta e risposta con la replica del presidente: “Lo strano senso di Calenda per la democrazia: se la Meloni prende più voti non dovrebbe fare il premier? Non capisco, allora fa il premier chi ha meno consenso? Oppure chi non ha il veto di Calenda? In questo caso forse, nemmeno Calenda”.

