Vaira: “Ridurre il costo del gas per le famiglie spezzine è possibile e doveroso”

“Come è noto il ministro per la Transizione ecologica, Cingolani, ha recentemente annunciato un corposo aumento degli arrivi di metaniere nel rigassificatore di Panigaglia, con l’obiettivo di saturare la capacità dell’impianto, passando dagli attuali due miliardi e mezzo di metri cubi a tre miliardi e mezzo.

Premetto che non sono affatto contrario all’implemento dei rigassificatori, vista la situazione geopolitica internazionale e la conseguente necessità per il nostro Paese di diversificare le fonti di approvvigionamento.

Il tema è: hanno diritto gli spezzini ad una monetizzazione del disagio subito in questi decenni, considerando che Panigaglia è sede dell’unico impianto italiano costruito su terraferma dei 3 esistenti nel nostro Paese?

Io credo di sì e penso che sia venuto il momento, per la politica spezzina, di far pesare le ricadute negative che questo impianto ha per la nostra comunità.

Nessuno può negare infatti l’impatto ambientale, decisamente negativo di un impianto che occupa un’area di 45.000 metri quadrati in una delle baie più belle del Golfo, determinando un surriscaldamento delle acque marine e un inevitabile danno all’ecosistema; senza contare i potenziali pericoli in termini di sicurezza (non a caso il sito è soggetto alla normativa “Seveso” e classificato come “industria a rischio di incidenti rilevante”).

Tutto ciò a fronte di una ricaduta occupazionale modesta (circa 150 addetti tra dipendenti diretti e indiretti) e con la prospettiva di un rilevante aumento dell’accesso di metaniere verso il sito.

E’ innegabile che sfugge il vantaggio che gli spezzini ricavano da questa situazione, che, anzi, può apparire come una presa in giro, visto l’aumento drammatico del prezzo di gas e luce, con un aumento della spesa media per famiglia che nell’ultimo anno è stata del 70% per il gas e addirittura del 91% per l’energia elettrica.

Contemporaneamente, la dismissione della Centrale Enel si allontana dall’orizzonte credibile, addirittura con il rischio che possa riprendere a utilizzare carbone, con buona pace delle nostre lotte e delle nostre proposte di riconversione “green” del sito.

Per questi motivi sarebbe giusto che i politici spezzini si muovessero a favore dei loro concittadini, chiedendo con decisione a Regione e Governo, secondo le rispettive competenze, un impegno per ridurre del 50% il costo delle bollette di luce e gas, come compensazione per i danni ambientali creati da Enel e Snam alla nostra Provincia”.

