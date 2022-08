Voto ai 16enni, favorevole solo il 36% dei ragazzi. Nel 2019 erano oltre il 60%: “Crisi della fiducia”

Liguria. Nelle ultime settimane che ci separano dal voto per le elezioni politiche 2022 si riaccendono i riflettori sulla proposta di estendere il diritto di voto ai 16enni, già in vigore in diversi Paesi europei.

Una proposta, tuttavia, che non sembra riscuotere il pieno consenso da parte dei giovani italiani, soprattutto nel confronto con il recente passato. A confermarlo sono i dati del 10° Rapporto di ricerca realizzato da “Generazione Proteo”, l’Osservatorio permanente sui giovani della Link Campus University diretto dal sociologo Nicola Ferrigni: solo 1 giovane italiano su 3 (36,1%) di età compresa tra i 16 e i 17 anni vorrebbe infatti poter votare prima del compimento del 18° anno, laddove invece – nel 2019 – i favorevoli erano più del 60%.

