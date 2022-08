“La guerra vista dalle donne” è l’evento che si svolgerà domani, mercoledì 31 agosto, nella suggestiva cornice del Molo dei Pescatori di Monterosso che si affaccia sul golfo delle Cinque Terre e avrà come protagoniste Giovanna Botteri, Tiziana Ferrario, Cecilia Sala e Marta Serafini.

L’evento sarà coordinato da Francesca Parmigiani, avvocato e dottoressa di ricerca in diritto costituzionale, impegnata – ormai da diversi anni – in attività di divulgazione della Costituzione all’interno degli istituti scolastici, anche attraverso la promozione di due libretti per bambini dai 6 ai 10 anni: “La Costituzione spiegata ai bambini” (BeccoGiallo, 2020) e “La Resistenza spiegata ai bambini” (BeccoGiallo, 2022).

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

L’articolo A Monterosso “La guerra vista dalle donne” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com