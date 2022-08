Agudelo-Cagliari non s’ha da fare, visite ok per Antiste a Sassuolo

Sciolti anche gli ultimi dubbi: Janis Antiste sarà oggi un nuovo giocatore del Sassuolo. L’incognita visite, svolte nel pomeriggio di ieri, ha dato esiti positivi, con il calciatore che ha soddisfatto i parametri dei neroverdi dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo in questo inizio di stagione. Oggi la firma sul contratto e l’ufficializzazione dell’acquisto del francese, per cui il Sassuolo verserà allo Spezia 5.5 milioni, con un milione e mezzo di bonus raggiungibile tramite alcuni risultati di Antiste e del club neroverde.

Ma sempre in chiave uscita, nel pomeriggio di ieri dalla Sardegna è stata rilanciata con forza la possibilità di uno scambio tra Kevin Agudelo e Gaston Pereiro. L’uruguaiano sarebbe dovuto arrivare in Liguria, mentre il colombiano avrebbe dovuto fare viaggio inverso, in terra sarda. Al momento queste voci non risultano, con Agudelo, acquistato a titolo definitivo quest’estate, che resta un giocatore fondamentale per lo scacchiere di Gotti e a cui lo Spezia non vuole rinunciare.

