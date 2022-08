Allerta gialla per temporali, il Comune spiega come gestire il rischio idrogeologico

Genova. Il Coc, Centro Operativo Comunale, si è riunito nel pomeriggio di oggi e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta gialla per temporali dalle ore 20 del 30 agosto alle ore 15 di mercoledì 31 agosto sul territorio del Comune di Genova, diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Nonostante i fenomeni temporaleschi in atto, come dichiarato dai responsabili della Protezione Civile Sala Emergenze del Comune di Genova, che possono aver fatto calare l’intensità dei previsti fenomeni temporaleschi, sono previsti, dopo la mezzanotte, temporali anche di forte intensità.

