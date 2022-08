Arci Solaro, settembre al via con ‘La signora del mare’ di Emy Daniele e la musica dei 5 Circa

Un settembre ricco di appuntamenti all’Arci di Solaro di Lerici. Si parte venerdì 2 alle 19.00 con la presentazione in forma teatrale de La signora del mare, di Emy Daniele, alla presenza dell’autrice. Una storia d’amore ambientata a Ischia, sullo sfondo le drammatiche vicende della Terra dei fuochi. Si prosegue poi sabato 3 settembre alle 21.30 con il concerto dei 5 Circa (foto), che proporrà un repertorio di brani italiani di musica leggera. Ancora musica poi per le serate di venerdì 9 e venerdì 16 settembre, rispettivamente con Ora 4 e Palestrinas. Mentre sabato 10 alle 19.00 il professor Giampietro Ravagnan terrà una conferenza su ‘La sfida ai cambiamenti climatici’. In occasione delle serate sarà sempre possibile cenare al circolo prenotando al numero 347 6422283.

La locandina degli appuntamenti di settembre

