Cani abbandonati in autostrada, controlli dei volontari nelle aree di sosta e ai caselli

Liguria. “Ogni anno in Italia sono migliaia i cani che vengono abbandonati e di questi la percentuale più alta solo nei mesi estivi. Il fenomeno dell’abbandono soprattutto lungo le autostrade e le loro pertinenze è sempre purtroppo un tema ricorrente; anche quest’anno per far fronte a questo problema, si rinnova la collaborazione tra Autostrada dei Fiori, Polizia Stradale e Rangers D’Italia per il contrasto agli abbandoni”. A dirlo le guardie zoofile dei Rangers D’Italia Nucleo di Imperia.

“Abbiamo svolto infatti durante il mese di agosto – spiegano – controlli anti abbandono nelle aree di sosta e nei caselli della A10, anche mediante il monitoraggio delle condizioni degli animali portati in viaggio”.

