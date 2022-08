Caro energia, Confcommercio Genova: “Servono risposte immediate dal Governo”

Genova. “Il caro energia colpirà duramente i comparti del terziario. La spesa di energia per il 2022 ammonterà a 33 miliardi di euro, il triplo rispetto agli 11 dello scorso anno e più del doppio rispetto al 2019, quando ammontava a 14,9 miliardi. Secondo le stime, da ora fino ai primi mesi del 2023, le imprese a rischio saranno 120 mila e 270 mila i posti di lavoro”. È quanto scrive in una nota Confcommercio

Confcommercio “ritiene che questo problema debba essere una priorità sul tavolo del nuovo governo che dovrà dare risposte immediate, accelerando soprattutto su Recovery fund energetico europeo e fissazione di un tetto al prezzo del gas”. Tenendo conto anche dell’incertezza sul futuro delle forniture di gas dalla Russia, l’associazione “richiede per le imprese una serie di misure di sostegno e interventi ad hoc in grado di evitare una brusca frenata dell’economia nella seconda parte dell’anno”.

