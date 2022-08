Davide Colombo, ottava stagione da team manager all’Iren Genova Quinto: “Bittarello farà bene”

Genova. In una squadra funziona un po’ come a teatro: c’è chi va sul palco a recitare e si prende gli applausi, chi deve “accontentarsi” (quando va bene) di una citazione scritta in piccolo sulla locandina dell’evento, anche se senza il suo contributo quello spettacolo non sarebbe mai andato in scena. Esistono ruoli delicati e importanti, che costruiscono la quotidianità della vita di un gruppo. Uno di questi è quello del team manager, figura ‘tuttofare’, indispensabile per gli equilibri di un gruppo. Nell’Iren Genova Quinto l’apprezzato titolare di questo ruolo dal 2015 è Davide Colombo, che da un anno è anche nel consiglio direttivo del club biancorosso e nella vita “di tutti i giorni” è uno stimato ingegnere di Leonardo, la ex Finmeccanica.

Davide, come è iniziata questa avventura?

“Sette anni fa mi ha chiamato Fabrizio Brondi, bisognava sostituire in quel ruolo Lorenzo Marino che aveva impegni di lavoro fuori Genova. Ho parlato un po’ con lui, un po’ con Marco Paganuzzi, e in breve volgere di tempo ho deciso e accettato questa possibilità. Adesso, all’alba della mia ottava stagione, non posso che essere felice di quella decisione”.

» leggi tutto su www.genova24.it