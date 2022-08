Imperia, coro Mongioje: è Giovanni Bianchi il nuovo presidente

Imperia. Il Coro Mongioje di Imperia ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione ponendo alla propria guida

Giovanni Bianchi, stimato professionista di Diano Marina. Bianchi, nato nel 1969, fa parte del sodalizio

dal 1994. Ad affiancare Bianchi, nel consiglio, vengono nominati Paolo Chiappori (Vice Presidente), Luciano

Bruzzone, Piero Ferrari, Mauro Pellegrino, Fulvio Venturi e Luca Zunino. A ricoprire la carica di

Segretario e Tesoriere sarà Fulvio Ferrari.

«L’anno prossimo il Coro, che – ricordiamo – è una delle Associazioni più longeve nel comune di Imperia, festeggerà sessant’anni di attività. Ho ritenuto opportuno, in vista del grande lavoro organizzativo necessario per la preparazione di questo evento e delle altre iniziative proposte dal Maestro Ezio Vergoli, creare un Consiglio con un maggior numero di membri per aumentare le capacità decisionali e la condivisione.”

