Genova. Ieri in tarda mattinata in A10, una pattuglia della polizia stradale di Sampierdarena ha bloccato uno scooterista 60enne che, con il solo casco e una canotta arrotolata, stava percorrendo la tratta tra Genova e Savona.

La segnalazione era giunta poco prima alla Centrale Operativa di Genova, dove i poliziotti e gli operatori di Autostrade per l’Italia si sono subito dati da fare per fermare lo scooterista che, in caso di caduta, rischiava di farsi ancora più male.

