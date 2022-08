Manca il personale, interventi programmati sospesi al San Martino: opposizione all’attacco del “modello Liguria”

Genova. Ha scatenato la tempesta perfetta, tanto più in periodo di campagna elettorale, la decisione della direzione dell’ospedale San Martino di Genova di sospendere, dal 5 settembre, gli interventi programmati e di congelare per almeno tre mesi le liste di attesa per potere operare nei tempi previsti i malati oncologici. Una situazione – raccontata dal SecoloXIX – dovuta alla mancanza di personale, oltre 250 persone meno del necessario tra infermieri, anestesisti, tecnici di laboratorio e radiologia.

La notizia, che lo stesso ospedale definisce “provvedimento doloroso ma inevitabile” ha scatenato l’opposizione in Regione, che parla di un “fallimento del governo Toti” e del “modello Liguria”.

