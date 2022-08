Meteo Liguria, l’alta pressione cede il passo a nuvole e piogge

Liguria. Nel corso della settimana l’alta pressione si indebolirà gradualmente e assisteremo al sopraggiungere di correnti più umide e instabili provenienti da nord-ovest.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 30 agosto avremo tra la notte e la mattinata nuvolosità sparsa alternata a schiarite sull’intera regione; locali addensamenti più consistenti potranno interessare il settore occidentale dove non si esclude qualche rovescio associato. Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, instabilità in aumento con formazione di rovesci e temporali su Alpi Liguri e gran parte dell’Appennino, con possibili sconfinamenti costieri. In serata velature o nubi medio alte copriranno il cielo su gran parte della regione.

» leggi tutto su www.ivg.it