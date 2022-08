Nastro bianco e rosso in Piazza del mercato, pronti all’installazione della tensostruttura e all’avvio dei lavori

La città si appresta a lasciarsi alle spalle la bella stagione e con l’arrivo dell’autunno, come promesso, l’amministrazione comunale inizia a preparare il terreno in vista dei lavori di riqualificazione che interesseranno Piazza Cavour. Gli interventi saranno svolti a lotti, a scacchiera, per consentire a tutti i titolari delle licenze di rimanere a lavorare in Piazza, venendo dislocati sotto una tensostruttura nel momento in cui i lavori interesseranno il padiglione di competenza.

Le operazioni riguarderanno il rifacimento di pavimentazione e impianti, oltre all’ammodernamento delle zone perimetrali della piazza, mentre sono già stati effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria della copertura e l’installazione dei pannelli fotovoltaici, per una spesa totale di 2,9 milioni di euro.

Oggi, invece, è stato compiuto il primo passo dei lavori che incideranno maggiormente, con l’installazione di alcuni picchetti e del nastro bianco e rosso che delimita l’area in cui sorgerà la tensostruttura, attesa entro la giornata di lunedì 5 settembre.

L’avvio dei lavori, per quanto spaventi non poco gli operatori, è una prospettiva che prima o poi si doveva presentare e che porterà verso un miglioramento delle condizioni di lavoro.

L’interrogativo che viene posto dagli ambulanti è rivolto al sindaco: “Verranno fatte le pulizie dei vetri, delle colonne e delle vele come richiesto?”.

