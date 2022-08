Nella comunità della Fondazione Somaschi di Vallecrosia raccolta di beni scolastici per i minori in difficoltà

Vallecrosia. L’inizio della scuola è alle porte e, come in una grande famiglia, anche nelle comunità di Fondazione Somaschi che accolgono i minori soli o vittime di situazioni familiari difficili è corsa a recuperare tutti i materiali scolastici indispensabili per cominciare bene un nuovo anno sui banchi.

I bambini e i ragazzi a cui la onlus deve provvedere, però, sono davvero tanti, complessivamente oltre 200. Fondazione Somaschi li accoglie in comunità e case famiglia dedicate a minori soli e a nuclei mamma-bambino in difficoltà gestite da laici e religiosi in diverse zone d’Italia. 50 bambini e ragazzi anche in Liguria, 20 accolti nella Comunità Gilardi a Vallecrosia e 30 nel Progetto Insieme a Rapallo.

» leggi tutto su www.riviera24.it